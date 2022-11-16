Расследование ракетного инцидента в Польше разоблачит провокацию – МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Беспристрастное расследование ракетного инцидента в Польше и обнародование его результатов разоблачат провокацию, организованную против России, говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что в Минобороны РФ сразу заявили о своей непричастности к инциденту в Польше, куда упали две ракеты. При этом многие страны НАТО, а также СМИ растиражировали ложные и голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия. В МИД такую реакцию назвали возмутительной.

В ведомстве подчеркнули, что на Западе прошла новая волна обвинений в адрес России, которые не были доказаны и быстро пошли на спад. В МИД усмотрели в этом умышленные действия, которые предпринимаются в рамках проводимой антироссийской кампании вокруг Украины.

В министерстве обратили внимание на то, с какой скоростью обвинения в адрес России начал выдвигать Киев. В МИД предположили, что киевские власти используют любой шанс, чтобы обвинить Россию, и попытки консолидации западной поддержки на фоне того, что режим Владимира Зеленского "утомил их покровителей".

15 ноября ракета упала в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

На данный момент происхождение ракеты не установлено. Изначально польские власти обвинили в случившемся Россию. Позже президент США Джо Байден заявил об отсутствии доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной.

В Минобороны РФ случившееся назвали преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации. В ведомстве утверждают, что ВС РФ никаких ударов вблизи украинско-польской границы не наносили.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что есть высокая вероятность того, что ракета была выпущена системой противовоздушной обороны Украины.

Президент Польши заявил, что падение ракеты в стране не было преднамеренной атакой

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!