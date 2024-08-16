Ким Чен Ын в телеграмме Путину заявил, что РФ победит в "священной войне за мир"

Фото: kremlin.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Путину телеграмму в связи с 79-летием освобождения Кореи, в которой указал, что Россия одержит победу в "священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на сайт Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), где и был размещен документ.

Он также отметил, что россияне под энергичным руководством российского лидера смогут защитить суверенные права и интересы безопасности собственной страны.

Ранее Ким Чен Ын на встрече с делегацией РФ выразил поддержку и солидарность властей и народа Северной Кореи с проводимой Россией спецоперацией на Украине. Северокорейский лидер также отметил, что армии РФ и КНДР должны крепче сплотиться, чтобы сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира.

Кроме того, во время визита Путина в КНДР в июне он заключил с Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

