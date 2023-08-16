Африканский союз решил не применять силу против мятежников в Нигере – СМИ

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Совет мира и безопасности Африканского союза решил, что не стоит применять силу против захвативших власть в Нигере мятежников. Об этом пишет Le Monde.

"Во время встречи, которая прошла в понедельник, 14 августа, CPS решил отказаться от применения силы против нигерской хунты", – сообщается в материале.

В статье поясняется, что члены Совета выступают против вмешательства, поскольку оно, по их мнению, может усугубить ситуацию. Также они решили временно приостановить участие Нигера в деятельности Африканского союза.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Экономическое сообщество стран Западной Африки решило "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера.

Сами же мятежники пригрозили убить Базума в случае интервенции в страну.

14 августа Чиани сообщил, что готов устроить прямые переговоры с лидерами ЭКОВАС.



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