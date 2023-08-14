Мятежники в Нигере заявили о намерении судить свергнутого президента Базума за госизмену

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Военный совет мятежников в Нигере намерен начать судебное преследование преследование свергнутого президента Мохамеда Базума и его приближенных за государственную измену. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

"Правительство Нигера на данный момент собрало... доказательства для судебного преследования свергнутого президента, а также его местных и иностранных сообщников перед компетентными национальными и международными органами за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера", – указано в сообщении.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Страны Экономического сообщества стран Западной Африки договорились начать военную операцию в Нигере c целью восстановления у власти Базума "как можно скорее".

Сами же мятежники в Нигере пригрозили убить свергнутого президента Базума в случае интервенции в страну.

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