12:05Политика
Собянин: городские рынки и ярмарки стали новым брендом столицы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Городские ярмарки и рынки стали новым брендом Москвы. Об этом кандидат в мэры столицы Сергей Собянин заявил на встрече со своими сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на улице Покровке.
"Решили, почему мы не можем сделать наши рынки такими же, <….> чтобы чистота была, порядок. Я считаю, что нам во многом это удалось, сделали новый бренд московских ярмарок, который близок к тому, что задумали", – поделился он.
Собянин подчеркнул, что в городе появляется доступная инфраструктура для досуга горожан. Так, зимой в парках работают катки с искусственным льдом, а летом у воды открываются зоны отдыха, привел он пример.
Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.
В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе
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