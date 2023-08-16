Собянин: городские рынки и ярмарки стали новым брендом столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Городские ярмарки и рынки стали новым брендом Москвы. Об этом кандидат в мэры столицы Сергей Собянин заявил на встрече со своими сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на улице Покровке.

"Решили, почему мы не можем сделать наши рынки такими же, <….> чтобы чистота была, порядок. Я считаю, что нам во многом это удалось, сделали новый бренд московских ярмарок, который близок к тому, что задумали", – поделился он.

Собянин подчеркнул, что в городе появляется доступная инфраструктура для досуга горожан. Так, зимой в парках работают катки с искусственным льдом, а летом у воды открываются зоны отдыха, привел он пример.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе