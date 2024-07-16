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16 июля, 14:43

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Политик Филиппо: Зеленский не упомянул вывод ВС РФ, говоря о мирном саммите

Французский политик указал на деталь в словах Зеленского о мирном саммите с Россией

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о важности присутствия России на втором мирном саммите, не упомянул необходимость вывода ВС РФ с украинских территорий. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, сообщается в эфире радио Sputnik.

"Позволит ли НАТО ему это сделать?" – дополнительно спросил Филиппо у пользователей в соцсети Х.

Первая конференция по урегулированию украинского конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. По ее окончании Зеленский сразу же анонсировал второй мирный саммит, на котором допустил возможность участия России. Украинский лидер добавил, что завершить подготовку новой встречи планируется к ноябрю.

При этом помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков указал на то, что швейцарская конференция не принесла результатов в деле урегулирования военного конфликта.

Путин заявил, что при необходимости обратится к Белоруссии для консультаций по Украине

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