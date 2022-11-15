Лавров улетел с Бали, завершив работу на саммите G20

Фото: ТАСС/Willy Kurniawan/АР

Глава МИД РФ Сергей Лавров, представляющий государство на саммите "Большой двадцатки", вечером во вторник, 15 ноября, завершил там свою программу и покинул Бали, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что министр участвовал в двух заседаниях, которые были посвящены продовольственной и энергетической безопасности, а также здравоохранению. В рамках саммита Лавров также встретился с коллегой из КНР и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

У Лаврова были контакты с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем.

Касаемо работы над итоговой декларацией саммита G20, российский министр заявил, что она почти закончена. По словам Лаврова, одобрять документ будут в среду, 16 ноября, после заседания, посвященного теме цифровизации. РФ на нем представит глава Минфина Антон Силуанов.

Саммит "Большой двадцатки" проходит 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Россию представлял в первый день события глава МИД РФ Сергей Лавров. Владимир Путин же, по словам его пресс-секретаря, не смог приехать на саммит из-за графика.

На встрече в рамках G20 председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за прекращение огня на Украине. В свою очередь, президент Индонезии Джоко Видодо заявил на открытии саммита, что мир не должен погрузиться в состояние новой холодной войны.



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