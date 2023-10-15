Россия запросила голосование по ее резолюции по Ближнему Востоку в СБ ООН на 16 октября

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Российская сторона запросила голосование по проекту своей резолюции по ситуации на Ближнем Востоке в Совбезе ООН на понедельник, 16 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя постпреда РФ при всемирной организации Дмитрия Полянского.

Он уточнил, что РФ запросила голосование по резолюции на 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российская сторона подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить огонь в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.

Однако постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что по предложенному Россией проекту необходимо провести серьезные консультации, на которые потребуется время.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались шестнадцать россиян.

Израиль заявил о готовности к расширению операции в секторе Газа