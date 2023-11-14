HRW призвала расследовать удары Израиля по больницам в секторе Газа

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Правозащитная организация Human Rights Watch потребовала расследовать удары Израиля по больницам в секторе Газа как военные преступления. Соответствующее заявление появилось на официальном портале HRW.

"Повторяющиеся и очевидно незаконные атаки израильских военных на медицинские учреждения, персонал и транспорт далее разрушают систему здравоохранения Газы и должны быть расследованы как военные преступления", – подчеркивается в заявлении.

Представители организации обратили внимание, что призыв Израиля к эвакуации 22 больниц на севере анклава не помог, поскольку не были созданы необходимые для этого условия.

Human Rights Watch требует, чтобы ЦАХАЛ прекратил атаковать медучреждения и другие социальные объекты в секторе Газа. Также правозащитники просят снять блокаду анклава, которая сама по себе является преступлением.

Радикальное движение ХАМАС должно приложить все усилия для обеспечения защиты мирных граждан, подчеркнули в HRW.

Правозащитники потребовали, чтобы обстановку оценила Независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории.

В свою очередь, страны, которые передают вооружение Израилю, должны прекратить поставки и потребовать от него отменить блокаду сектора Газа, резюмировали в HRW.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

11 ноября израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Отмечалось, что в непосредственной близости от здания больницы "Аш-Шифа" идут бои. Персонал медучреждения не может покинуть здание даже для того, чтобы захоронить погибших.

Также сообщалось, что из-за отсутствия топлива может прекратить работу больница "Аль-Кудс" в секторе Газа. Уточнялось, что 500 пациентов и раненых получат медицинскую помощь, но те, кто находятся в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах погибнут.



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