Швеция, Дания и ФРГ отказались от совместного расследования ЧП на "Северных потоках" – СМИ

Фото: kustbevakningen.se

Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", сообщает РИА Новости со ссылкой на портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD.

Сперва они хотели совместно расследовать разрушение трубопроводов и выяснить, кто несет ответственность за это, однако этого не произойдет – теперь каждая из этих трех стран будет вести собственное расследование.

Сперва из состава совместной следственной группы вышла Швеция, а затем и Дания.

Также сообщается, что немецкие следователи после изучения фотографий, сделанных подводным беспилотником Бундесвера на месте ЧП на "Северных потоках", пришли к выводу, что повреждения могли возникнуть только вследствие применения взрывчатки.

Выяснилось, что оба трубопровода имеют по два повреждения. Нетронутой осталась лишь одна нитка "Северного потока – 2". Федеральная полиция передала фотографии Генпрокуратуре ФРГ, которая ведет расследование ЧП по подозрению в "осуществлении взрыва с применением взрывчатых веществ" и "антиконституционной диверсии".

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Генпрокуратура Германии уже начала расследование по факту взрывов на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Позднее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин обращался к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой включить Россию в расследование по факту взрывов на газопроводах.

Владимир Путин назвал аварии на "Северных потоках" актом международного терроризма. По словам российского лидера, выгодоприобретатели подрыва на газопроводе известны – Соединенные Штаты и страны с альтернативными маршрутами поставок.

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