В ЕС вызвали недоумения угрозы Борреля в адрес России – СМИ

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Заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, пригрозившего РФ военным ответом, не является официальной позицией ЕС. Об этом написал журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман.

По словам высокопоставленного европейского дипломата, на которого ссылается журналист, Боррель не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа.

Ранее Боррель заявил, что если российская сторона применит против Украины ядерное оружие, ответ западных государств будет мощным. Боррель подчеркнул, что такой ответ Запада может привести к уничтожению Вооруженных сил РФ.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ежедневное упражнение лидеров США и стран ЕС в ядерной риторике является чрезвычайно пагубной практикой, в которой Москва не намерена принимать участия.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, до этого заявлял, что Россия не угрожает никому применением ядерного оружия. По его словам, на фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику и пытаются представить дело так, будто РФ готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения.

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