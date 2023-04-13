РФ не нужно участие третьих стран в вопросе возможного обмена Гершковича или Уилана – МИД

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Москве не требуется участие третьих стран в вопросе обсуждения вероятного обмена американского журналиста Эвана Гершковича и гражданина США Пола Уилана, которых арестовали по делу о шпионаже. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас есть работающий канал, в прошлом он использовался для достижения конкретных договоренностей, эти договоренности были выполнены, поэтому третьи страны здесь ни при чем", – цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, обмен корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича можно обсудить после суда. Рябков отметил, что данный вопрос находится на контроле у спецслужб стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что арест американского журналиста стал прерогативой спецслужб. Он обратил внимание на то, что обвиняемого взяли с поличным.

Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта по подозрению в шпионаже. Лефортовский суд Москвы, считая, что Гершкович собирал данные об одном из российских оборонно-промышленных предприятий, позже заключил его под стражу до 29 мая.

Также ФСБ задержала бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана 28 декабря 2018 года. По данным ведомства, в момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну.

В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже в пользу американских спецслужб.

Арестованному WSJ обеспечен консульский доступ – МИД РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!