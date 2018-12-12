Глава Google объяснил, почему при запросе "идиот" поисковик показывает фото Трампа

Фото: AP/Pablo Martinez Monsivais

Генеральный директор компании Google Сундару Пичаи объяснил, почему при запросе слова "идиот" поисковик показывает фотографии президента США Дональда Трампа. Пичаи дал объяснение на слушаниях в Конгрессе США, когда его спросила об этом конгрессмен из Демократической партии Зои Лофгрен.

"Прямо сейчас, если я введу в Google слово "идиот" в разделе "Картинки", появится фотография Дональда Трампа. Как так получается?" – приводит слова Лофгрен ТАСС.

Пичаи пояснил, что Google выдает результат запроса на основе более 200 параметров, среди которых релевантность, актуальность, популярность и использование этого слова другими людьми. Он заявил, что компания не изменяет вручную результаты поисковых запросов.

В конце августа Трамп обвинил Google в подтасовке результатов при поиске новостей про него. Трамп сравнил Google с телеканалом CNN, который он считает лживым.