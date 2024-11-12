В США сравнили атмосферу в окружении команды Трампа со стартапом

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Атмосфера команды в окружении избранного президента США Дональда Трампа похожа на обстановку в стартапе. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источник, близкий к политику.

По словам инсайдера, Трамп привлекает в свою команду лучших людей, которые могут высказывать свои идеи, независимо от занимаемой должности. При этом он ценит и прислушивается к мнению совершенно разных людей, будь они магнатами или официантами.

В данный момент, по информации издания, республиканец активно проводит встречи с кандидатами на высокие должности, а также обсуждает их со своими советниками.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп уже 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Республиканец начал формировать свой будущий кабинет. В частности, он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома.

Источники Wall Street Journal ранее также сообщили, что конгрессмен Майк Уолтц станет помощником президента США по нацбезопасности. В СМИ также пишут, что сенатор Марко Рубио может стать госсекретарем администрации Трампа.

