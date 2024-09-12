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12 сентября, 16:53

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РБК: Зеленский назвал освобождение ВС РФ сел в Курской области своим планом

Зеленский заявил, что в Курской области "все идет по плану"

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью украинскому изданию назвал освобождение российской армией 10 населенных пунктов в приграничье Курской области своим планом, передает РБК .

По словам Зеленского, ВС РФ сейчас перешли в контрнаступление. Также украинский лидер подчеркнул, что Киев давно видит скопление войск на территории Белоруссии, но "контролирует этот процесс".

Бои с украинской армией продолжаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

12 сентября российские солдаты освободили Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь в Курской области.

При этом потери ВСУ на данном направлении, по последним данным, превысили 12,5 тысячи человек. ВС РФ уничтожили 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия и 26 пусковых установок РСЗО.

На курском направлении за сутки потери ВСУ превысили 350 военнослужащих

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