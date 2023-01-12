Пушилин назвал "дешевым спектаклем" сообщения украинских СМИ о гумкоридоре

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д. В."

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал спектаклем сообщения украинских изданий об открытии гуманитарного коридора. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские СМИ в настоящее время активно обсуждают тему открытия зеленого коридора для спасения солдат, которые были окружены в Соледаре.

"Вспоминается следующее: ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса "процедуры экстракшн", – говорится в его публикации.

Врио губернатора региона подчеркнул, что украинские информационные ресурсы просто разыгрывают "дешевый спектакль" в данный момент.

Ранее стало известно, что вся территория Соледара взята под контроль силами ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил основатель компании Евгений Пригожин.

Пушилин, в свою очередь, отметил, что взятие Соледара имеет важное значение, поскольку оно гарантирует удобную позицию для освобождения Артемовска.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минобороны заявило, что Соледар блокирован ВС РФ

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