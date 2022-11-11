Военные РФ нанесли превентивные удары по ВСУ в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие РФ нанесли превентивные удары по войскам Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.



"Сейчас наша армия начала наносить превентивные удары, которые рассеивают силы противника, уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки", — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, удары были отработаны по целям в селах Малые Щербаки и Даниловка, городе Гуляй Поле и в пригороде Запорожья. Он уточнил, что удары наносятся по складам с боеприпасами, вооружением и расположениям ВСУ.

Ранее Рогов заявил, что на стороне ВСУ воюют арабские наемники. Всего, по его словам, в Запорожской области действуют боевики из 34 государств.

Среди военных, которые принимают участие в активных боевых действиях по линии соприкосновения, со стороны ВСУ более половины составляют именно иностранцы.

До этого он рассказал, что наступление украинских войск на Запорожье может начаться до зимы. По его словам, в настоящее время на запорожском направлении ведется перегруппировка украинских формирований.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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