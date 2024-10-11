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Ушедший в отставку посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не видит даже намеков на остановку потока оружия на Украину за счет американских налогоплательщиков.

При этом украинской стороне никак не обозначается необходимость обдумать свою позицию и приступить к переговорам, подчеркнул российский дипломат в ходе интервью журналу Newsweek, которое он дал незадолго до ухода с должности.

Между тем "проект Украина" продолжает затягивать американских политиков в пропасть, из которой им будет нелегко выбраться, подчеркнул Антонов. Он также обратил внимание, что Штаты не завершают опасную дискуссию о вероятности разрешения киевскому режиму наносить удары вглубь территории России с применением западных ракет дальнего радиуса действия.

"Они отказываются принимать во внимание четкие предупреждения президента Российской Федерации о том, что зеленый свет для таких атак будет означать прямое участие НАТО в конфликте со всеми вытекающими отсюда выводами с нашей стороны", – резюмировал дипломат.

Владимир Путин освободил Антонова от обязанностей посла России 10 октября. За 5 дней до этого стало известно, что дипломат завершил работу в качестве российского посла в США и вернулся в Москву. Он занимал эту должность с августа 2017 года.

Российский президент ранее заявлял, что страны НАТО не просто обсуждают вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, но и принимают решение о вовлечении в украинский конфликт. Он также подчеркнул, что прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть, так как в этом случае они будут воевать с РФ. Тогда страна будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз.