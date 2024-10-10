Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от должности посла в США

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Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в Соединенных Штатах Америки (США). Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, Антонов освобожден от обязанностей посла и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

5 октября стало известно, что дипломат завершил работу в качества российского посла в США и вернулся в Москву. Он занимал эту должность с августа 2017 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что отъезд бывшего посла России из США не означает понижения уровня дипломатических отношений с Вашингтоном. Кроме того, кандидатура нового посла не будет зависеть от того, кто победит на выборах президента в США.