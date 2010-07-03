МГИК не выявила нарушений при проведении выборов и подведении итогов

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Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что нарушений при проведении выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва и при подведении их итогов не зафиксировано. Его слова приводит Агентство "Москва".

"Нарушений никаких не было, было два сигнала, факты не подтвердились, все нормально. При подведении итогов ни одной жалобы ни от наблюдателей, ни от членов комиссии не поступало", – подчеркнул Горбунов.

Глава МГИК также отметил, что избирательные комиссии полностью справились со своей работой в ходе выборов в Мосгордуму.

"Я считаю, что система избирательных комиссий свою миссию выполнила на 100% на этих выборах", – сказал Горбунов. Он поблагодарил журналистов за оперативное и широкое освещение хода выборов, а москвичей – за то, что пришли и проголосовали.

До этого об отсутствии серьезных нарушений заявил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов. Он отдельно отметил, что не было ни одного удаления с избирательных участков. В части голосования и подсчета голосов Венедиктов оценил выборы "на крепкую четверку".

Выборы депутатов в Московскую городскую думу прошли в столице 8 сентября. В окончательный список кандидатов вошли 225 человек. В столице было организовано более 3,6 тысячи избирательных участков – они работали по всему городу с 8:00 до 20:00.

Итоговая явка составила 21,77%. Самовыдвиженцы занимают 26 из 45 мест в столичном парламенте, КПРФ – 13, "Яблоко" и "Справедливая Россия" – по три. Окончательные итоги выборов в Мосгордуму предстоит утвердить окружным избиркомам.

В Единый день голосования в Москве впервые провели эксперимент по электронному голосованию: оказались задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.