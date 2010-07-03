Средняя явка на выборах в МГД после обработки 99,47% бюллетеней составила 21,69%

08:13
08:13
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Средняя явка на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва после обработки 99,47% бюллетеней составила 21,69%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Председатель МГИК также подчеркнул, что цифра явки окончательная и существенно не изменится. Он также отметил, что данные о результатах выборов станут точно известны в ближайшее время.
Согласно информационному табло МГИК, самовыдвиженцы занимают 26 мест в МГД после обработки 99,47% протоколов, КПРФ – 14, члены партии Яблоко и Справедливая Россия по три места.
По данным на 8:00 понедельника, 9 сентября, лидируют следующие кандидаты:
Собянин прокомментировал предварительные результаты выборов в Мосгордуму
8 сентября в столице прошли выборы депутатов в Московскую городскую думу. Среди кандидатов было 225 человек.
В Москве впервые провели эксперимент по электронному голосованию: оказались задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.
Избирательные участки по всему городу работали с 8:00 до 20:00. Всего в Москве было организовано более 3,6 тысячи избирательных участков.
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