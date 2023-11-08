Эксперт назвал бессмысленным Договор об обычных вооруженных силах в Европе

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Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) – бессмысленный. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова.

Он отметил, что его приостановка является логичным шагом. По его информации, договор был создан, когда действовал Варшавский договор, для соблюдения баланса сил общего назначения и снижения напряженности в условиях существования двух полноценных блоков – НАТО и военного союза европейских социалистических государств во главе с СССР.

Сивков подчеркнул, что Североатлантический альянс не соблюдал договоренности.

"Совершенно логичный ход с их (Великобритании и союзников. – Прим. ред.) стороны. Надо сказать, что они и раньше его не особо соблюдали", – подчеркнул эксперт.

Он также задался вопросом, о каком ДОВСЕ можно говорить, если в состав НАТО вошли Польша, Финляндия, страны Балтии и те, что ранее были включены в Варшавский договор.

До этого страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Такое решение приняли Великобритания, США и другие союзники по блоку.

10 мая Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОВСЕ. Спустя несколько дней депутаты одобрили документ. Процедура выхода России из ДОВСЕ была завершена 7 ноября.

Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе