США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока – 2"

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Соединенные Штаты могут ввести ограничительные меры против оператора "Северного потока – 2". Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано", – цитирует Блинкена РИА Новости.

Он добавил, что строительство газопровода фактически завершено, а санкции против немецкой компании могли бы неблагоприятно сказаться на отношениях Вашингтона и Берлина.

Госсекретарь рассказал, что в настоящее время США и Германия обсуждают действия, благодаря которым стало бы возможно возместить потери, которые несет Украина из-за того, что трубопровод идет в обход ее территории.

Также Блинкен заявил, что администрация президента США рассчитывает заранее договориться с Берлином о шагах, которые будут предприняты, если Россия станет использовать газопровод для давления на другие страны.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ.

Также в Минэнерго США ставили под сомнение экологичность российского газа, заявляя, что "Северный поток – 2" является опасным, поскольку по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа" на Земле.

Против строительства выступили и немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe. Они отметили, что необходимо провести проверку на соответствие проекта климатическим целям.