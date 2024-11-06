ABC: Байден намерен поздравить Трампа с победой на выборах и обратиться к нации

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Президент США Джо Байден намерен созвониться с республиканцем Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с победой на состоявшихся выборах, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя администрации.

Кроме того, Байден якобы собирается обратиться к нации с публичным заявлением по поводу результатов прошедшего 5 ноября голосования.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис поздравила Трампа с победой на выборах. Она позвонила ему и обсудила с ним важность мирной передачи власти. В 16:00 по местному времени (00:00 по московскому времени. – Прим. ред.) демократ планирует выступить с речью о признании поражения в президентской гонке.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Республиканцев на них представил Трамп, а демократов – Харрис. Первый уже назвал себя 47-м президентом Соединенных Штатов.

Согласно данным компании Edison Research, после обработки 87% бюллетеней республиканец набрал 70,7 миллиона голосов, Харрис – 65,7 миллиона. Таким образом, в поддержку Трампа выступили 51% избирателей, в то время как за демократа проголосовали 47,4%.