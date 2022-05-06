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Москва 24

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Политика

12:12

Все контрактные обязательства России в сфере продовольствия будут выполнены – МИД РФ

политикаэкономика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия будет добросовестно выполнять свои обязательства по контрактам в продовольственной сфере.

"Наша страна при любых условиях остается ответственным участником мирового рынка, намерены и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части поставок товаров агропромышленного комплекса и удобрений", – сказал он на брифинге.

При этом Россия осознает значение этих контрактов для социально-экономического развития партнеров страны.

Зайцев также подчеркнул, что РФ не собирается уклоняться от предметного обсуждения вопроса продовольственной безопасности в мире.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что мир погружается в беспрецедентный продовольственный кризис на фоне санкций против России.

Владимир Путин заявил, что отказ некоторых стран Запада от части энергоресурсов из России уже ударил по миллионам европейцев, также он отразился и на США. По словам президента, РФ может увеличить на внутреннем рынке потребление российской нефти, угля, газа, а также нарастить поставки в страны, где они действительно нужны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Германии обеспокоены возможным продовольственным кризисом

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