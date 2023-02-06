В офисе украинского президента выступили против временного перемирия

Фото: Минобороны РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что даже о временном перемирии в стране не может быть и речи. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, перемирие может выглядеть как капитуляция. Подоляк подчеркнул, что украинские власти этого не допустят.

"Любые уступки – это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах. Временное перемирие приведет лишь к следующему этапу", – отметил политик.

Между тем председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий не исключил начала третьей мировой войны из-за СВО. По его мнению, конец спецоперации наступит, когда ВС РФ решит покинуть украинскую территорию. Он уточнил, что это может случиться в разной вариации – добровольной или принудительной.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию на Украине. О ее начале в ночь на 24 февраля объявил Владимир Путин.

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