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Нравственный идеализм властей западных стран может обернуться расширением конфликта на Украине и привести к масштабной войне с Россией, пишет обозреватель American Conservative Род Дреер.

"Если вы хотите, чтобы конфликт закончился прежде, чем унесет еще больше человеческих жизней, разрушит еще больше экономик и разрастется, то вы плохой человек", – отметил обозреватель.

Дреер подчеркнул, что западное общество крайне негативно относится к тем, кто выступает против военной помощи Киеву, и что от людей, придерживающихся данных взглядов, "могут даже отвернуться друзья и родственники".

По его словам, несогласным с политикой НАТО затыкают рты, что может привести к глобальному конфликту.

Также обозреватель отметил, что мировым элитам невыгодно добиваться мирного урегулирования, поэтому каждый, кто не поддерживает украинскую сторону, сразу же подвергается критике и объявляется "прихвостнем Владимира Путина".

Автор материала добавил, что все это приводит к глобальной конфронтации с РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО продолжает навязывать Украине войну и поставлять вооружение, осложняя ситуацию для киевского режима. Так он прокомментировал заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга, который рекомендовал Украине думать не о членстве в НАТО, а о сохранении государственности.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО вернулось к приоритетам холодной войны. Он напомнил, что первый генсек Альянса Гастингс Исмей вывел формулу, согласно которой русских нужно держать вне Европы, американцев – внутри нее, а немцев – под контролем.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО

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