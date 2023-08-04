Посол Нигера в Париже заявила, что президента Базума удерживают без воды и электричества

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Отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума удерживают как заложника, без воды и электричества. Об этом в эфире телеканала LCI заявила посол Нигера в Париже Айшату Булама Кане.

"Последние новости от президента таковы, что он по-прежнему лишен свободы, я бы сказала, взят в заложники. <...> Со 2 августа отключено электричество, а с этого дня – вода", – заявила она.

Посол также упомянула о своем разговоре с Базумом перед тем, как его лишили телефонной связи.

В то же время в эфире другого французского телеканала France 24 Кане подтвердила подготовку стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) к военной интервенции в Нигер.

При этом дипломат отметила, что возможности мирного урегулирования обстановки в стране еще не исчерпаны.

26 июля военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани.

Позже глава комиссии ЭКОВАС Омара Алье Туре допустил военное вмешательство в ситуацию в Нигере. Лидеры стран ЭКОВАС публично отказались от применения сил в отношении нигерской стороны, однако в СМИ сообщали о согласовании проекта военной интервенции.

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