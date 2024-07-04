Байден признался, что "облажался" на дебатах с Трампом

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Действующий президент США Джо Байден признался, что допустил ошибку в ходе дебатов с бывшим главой государства Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму.

"Факт в том, что я облажался. Я допустил ошибку", – цитирует Байдена РИА Новости.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись 28 июня. Во время них оппоненты обменялись оскорблениями.

Позже американская пресса заметила, что в ходе дебатов нынешний президент Штатов допускал оговорки, путался в цифрах и фактах. Он признал свои неудачи и отметил, что из-за возраста уже не может говорить так же гладко, как раньше.

В Белом доме неудачное выступление Байдена на дебатах объяснили сочетанием простуды и джетлага. Там уточнили, что президент не планирует уходить в отставку или приостанавливать избирательную кампанию.