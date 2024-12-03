YTN: военное положение будет сохраняться в Южной Корее до отмены президентом

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Военное положение будет действовать в Южной Корее до соответствующего указа президента страны Юн Сок Еля о его отмене. Об этом сообщает телеканал YTN.

"История с военным положением будет сохраняться до того, как президент выдаст отдельное указание", – говорится в сообщении телеканала.

Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране 3 декабря. Как писали СМИ, глава государства провел экстренное совещание ночью. После него Юн Сок Ель сообщил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента. Он также отметил, что военное положение необходимо, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

Позже парламент Южной Кореи приостановил свою работу. Командующий военным положением, начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений, в стране также нельзя будет проводить какие-либо митинги.

В свою очередь, председатель парламента Южной Кореи У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. По его словам, все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения в стране.

На фоне ситуации в посольстве РФ в Южной Корее призвали российских граждан воздержаться от участия в массовых мероприятиях. В ведомстве добавили, что следят за событиями в стране.