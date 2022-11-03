В Китае отреагировали на блокировку российской резолюции в ООН по биолабораториям

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Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан считает, что не нужно было блокировать проект российской резолюции в СБ ООН о создании комиссии для расследования фактов нарушения Конвенции о биологическом оружии Вашингтоном и Киевом в ходе военно-биологической деятельности на Украине, передает РИА Новости.

Он напомнил, что с марта текущего года Россия неоднократно направляла обвинения в Совет о том, что США подозреваются в проведении военно-биологической деятельности на Украине. В связи с этим Китай глубоко обеспокоен.

В Пекине считают, что любые свидетельства или улики, которые касаются КБТО, заслуживают внимания международного сообщества и подробных разъяснений вовлеченных сторон. При этом, Гэн Шуан констатировал, что ряд вопросов, поставленных Москвой, остался без исчерпывающих ответов.

"Таким образом, пользуясь своим правом страны-члена КБТО и в соответствии со Статьей 6 Конвенции, Россия подала жалобу в СБ и запросила запустить расследование. Это оправдано и легитимно, и не должно было быть заблокировано", – сказал он.

В середине июня в Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты уже признали свою причастность к деятельности биолабораторий на постсоветском пространстве, в том числе на Украине. Соответствующее официальное заявление было опубликовано на сайте Пентагона. В документе также шла речь о так называемой программе Нанна – Лугара.

Ее целью является привлечение к работе бывших советских ученых с целью недопущения их сотрудничества с террористами. Однако, как отметили в российском военном ведомстве, ее реализация обернулась военно-биологической деятельностью Пентагона, что подтверждают приведенные в заявлении факты.

В свою очередь, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на совещании государств – участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве США признали факты проведения биологических исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц на Украине.

Американские биолаборатории были обнаружены в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. О решении провести ее Владимир Путин объявил в ночь на 24 февраля. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В МИД РФ заявили, что США так и не дали ответ по поводу своих биолабораторий на Украине

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