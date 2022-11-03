В КНР считают легитимными вопросы РФ по биолабораториям на Украине – зампостпреда при ООН

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Китай считает легитимными вопросы России по деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан.

Он пояснил, что Россия как государство – участник направила свои жалобы в Совет Безопасности, передает слова Шуана ТАСС.

В середине июня в Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты уже признали свою причастность к деятельности биолабораторий на постсоветском пространстве, в том числе на Украине. В частности, соответствующее официальное заявление было опубликовано на сайте Пентагона. В документе также шла речь о так называемой программе Нанна – Лугара.

Ее целью является привлечение к работе бывших советских ученых с целью недопущения их сотрудничества с террористами. Однако, как отметили в российском военном ведомстве, ее реализация обернулась военно-биологической деятельностью Пентагона, что подтверждают приведенные в заявлении факты.

В свою очередь, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на совещании государств – участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве США признали факты проведения биологических исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц на Украине.

Американские биолаборатории были обнаружены в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. О решении провести ее Владимир Путин объявил в ночь на 24 февраля. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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