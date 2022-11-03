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Россия крайне разочарована тем, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что Россия продолжит прилагать усилия для установки всех фактов об американских биолабораторий на украинской территории. Полянский пояснил, что остаются вопросы к Вашингтону и Киеву в контексте их военно-биологической деятельности на Украине.

Кроме того, по словам Полянского, западные делегации фактически саботировали переговоры по проекту резолюции РФ по биолабораториям США на Украине. Дипломат подчеркнул, что российская делегация услышала от бывших западных партнеров лишь старые тезисы о российской пропаганде и утверждения о том, что представленные свидетельства якобы недостаточно убедительны.

Ранее член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Украина проводила запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем Киева. Рогов отметил, что специалистам МАГАТЭ необходимо зафиксировать все нарушения. Однако президент Украины Владимир Зеленский для срыва визита представителей организации отдал приказ обстрелять Энергодар.

В середине июня в Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты уже признали свою причастность к деятельности биолабораторий на постсоветском пространстве, в том числе на Украине. В частности, соответствующее официальное заявление было опубликовано на сайте Пентагона. В документе также шла речь о так называемой программе Нанна – Лугара.

Ее целью является привлечение к работе бывших советских ученых с целью недопущения их сотрудничества с террористами. Однако, как отметили в российском военном ведомстве, ее реализация обернулась военно-биологической деятельностью Пентагона, что подтверждают приведенные в заявлении факты.

Американские биолаборатории были обнаружены в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. О решении провести ее Владимир Путин объявил в ночь на 24 февраля. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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