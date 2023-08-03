Госдеп предписал части сотрудников посольства в Нигере покинуть страну

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Госдепартамент США предписал неосновному персоналу и членам семей сотрудников посольства в Нигере покинуть страну. Об этом сообщает РИА Новости.

"2 августа 2023 года года госдепартамент отдал распоряжение об отъезде неосновного правительственного персонала США и имеющих на это право членов семей из посольства в Ниамее", – указано в сообщении.

При этом посольство США остается открытым для экстренного обслуживания американских граждан, дипломатическое взаимодействие продолжается.

Кроме того, в Госдепе заявили, что рассчитывают на скорый приезд в нигерскую столицу Кэтлин Фитцгиббон, которая недавно была утверждена в должности нового посла США в Нигере.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

Вскоре после переворота, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе приняли решение эвакуировать граждан входящих в него государств из Нигера. Об эвакуации своих граждан также объявили Франция и Германия.

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