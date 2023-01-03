Зеленскому придется имитировать успехи в конфликте с Россией – Times

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется имитировать успехи в конфликте с Россией, чтобы не лишиться поддержки Запада, считает журналист британского издания The Times Марк Галеотти.

По его словам, западные лидеры ждут от Зеленского "возврата инвестиций", а также представление плана по восстановлению страны, основанного на институциональной реформе. Кроме того, в текущем году на Западе может возникнуть "усталость от Украины".

"В 2023 году администрация Зеленского возобновит кампанию по развеиванию этой усталости. <...> Зеленский сосредоточится на повышении ставки, изображая войну как экзистенциальную борьбу за цивилизацию", – говорится в публикации.

Ранее подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что президент США Джо Байден на встрече с Зеленским ответил молчанием на его просьбу предоставить Киеву как можно больше бронетехники.

До этого журналист CNN Ник Пэтон Уолш предположил, что в поисках экономической целесообразности в поставках вооружения Киеву на фоне потери терпения НАТО может заставить президента Украины подписать с Россией мирный договор.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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