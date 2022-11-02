В США назвали три повода для тревоги из-за помощи Байдена Киеву – СМИ

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Неконтролируемый поток финансовой помощи Киеву вызывает серьезную тревогу по трем аспектам. Таким мнением поделилась обозреватель Алисса Блейкмор в своей статье в журнале Newsweek.

Во-первых, как указывает автор, по данным Кильского института мировой экономики, деньги американских налогоплательщиков намного превышают те суммы, которые обязались выделять на оказание помощи Украине все европейские страны.

В качестве второго аспекта Блейкмор назвала активное применение президентских полномочий на получение средств для утверждения помощи Киеву. По ее словам, использование механизма, позволяющего президенту быстро передавать средства и оказывать помощь без одобрения в конгрессе, невероятно расширилось при администрации Байдена.

Также в материале указывается, что большую тревогу вызывает репутация Украины как коррумпированной квазидемократии.

Ранее обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post заявил, что администрации президента США Джо Байдена следует прислушаться к призывам Владимира Путина и сесть за стол переговоров с Россией. Он назвал "вопиюще очевидной" необходимость дипломатических усилий между Москвой и Вашингтоном для предотвращения катастрофического сценария между странами.

Вместе с тем обозреватель напомнил, что президент РФ требовал от Запада гарантий безопасности в преддверии спецоперации на Украине. Автор заключил, что страны должны срочно начать переговоры, чтобы украинский конфликт не перерос в что-то гораздо худшее.

До этого основатель Tesla Илон Маск предположил, что в случае потери Россией Крыма может начаться третья мировая война. При этом он считает, что Москва применит ядерное оружие только в случае полного уничтожения своей армии и поражения от НАТО. Если такое произойдет, то "цивилизации придет конец".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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