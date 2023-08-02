Встреча с ресторатором Васильчуком прошла в общественном штабе Собянина

Фото: ТАСС/Максим Стулов

Встреча с ресторатором, сооснователем холдинга Vasilchuki Restaurant Group и фудмолла "Депо" Алексеем Васильчуком прошла в общественном штабе Сергея Собянина. Об этом пишет Агентство "Москва".

Ресторатор заявил, что гастрономия является важным фактором развития города, туризма и бизнеса. Большое количество людей, продолжил он, во время путешествий интересуются, где можно поесть и какие существуют гастрономические достопримечательности.

По его мнению, Москва за последние 10 лет стала мировым законодателем гастрономии. Более 20 тысяч ресторанов работает в столице, больше 150 тысяч специалистов трудятся в этой сфере, подчеркнул Васильчук.

"Я уверен, что в Москве самые красивые рестораны, самые вкусные, никто столько не уделяет во всем мире интерьеру, сервису, в нашей стране, а в первую очередь в Москве. <…> Раньше мы ездили в другие страны за опытом, теперь, я наблюдаю тенденцию, в Москву уже приезжают разные люди из разных стран посмотреть, что открылось", – поделился мужчина.

Эксперт назвал столицу самым простым местом, где можно открыть ресторан, а МФЦ – гениальным изобретением. По его информации, в Москве для открытия ресторана нужно 3–4 месяца, в Дубае срок составляет 1,5 года.

Ресторатор объяснил, что это связано с тем, что за границей много ограничений, согласований и сложностей. Насколько хорошо в Москве, уточнил он, понимается только в сравнении. На данный момент в столице все "прозрачно, быстро, четко", добавил эксперт.

Васильчук сказал, что желающим открыть свой бизнес помогают в департаменте. Там рассказывают, что для этого необходимо, проводят обучение. Городские власти находятся в постоянном контакте с рестораторами, сделал акцент он.

"Нас спрашивают, что нам нужно. Это фантастика. Спрашивают, что еще нужно, чтобы было лучше, чтобы было качественно", – подвел он итог.

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В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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