14:17Политика
Кандидат в мэры Москвы от партии "Новые люди" провел акцию по очистке Москвы-реки
Фото: Агенство "Москва"/Чингаев Ярослав
Программа по очистке Москвы-реки будет разработана до конца текущего года. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на кандидата на выборах мэра Москвы от партии "Новые люди" и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.
В среду, 2 августа, политик вместе с активистами фракции и профессиональными дайверами погрузился с аквалангом на дно реки. Самокаты, покрышки, иной мусор были подняты на поверхность. Предметы отправят на переработку.
"Сегодня мы с волонтерами сами приступаем к работе", – заявил Даванков.
Он добавил, что основными пунктами будущей программы станут контроль диффузного загрязнения, проверка всех источников сбросов в реку, ужесточение ответственности, также на побережье будет запрещена стройка.
Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.
В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
Партия "Новые люди" начала предвыборную кампанию
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