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14:17

Политика

Кандидат в мэры Москвы от партии "Новые люди" провел акцию по очистке Москвы-реки

Фото: Агенство "Москва"/Чингаев Ярослав

Программа по очистке Москвы-реки будет разработана до конца текущего года. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на кандидата на выборах мэра Москвы от партии "Новые люди" и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

В среду, 2 августа, политик вместе с активистами фракции и профессиональными дайверами погрузился с аквалангом на дно реки. Самокаты, покрышки, иной мусор были подняты на поверхность. Предметы отправят на переработку.

"Сегодня мы с волонтерами сами приступаем к работе", – заявил Даванков.

Он добавил, что основными пунктами будущей программы станут контроль диффузного загрязнения, проверка всех источников сбросов в реку, ужесточение ответственности, также на побережье будет запрещена стройка.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Партия "Новые люди" начала предвыборную кампанию

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