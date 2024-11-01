В Иране допустили изменение ядерной доктрины при экзистенциальной угрозе

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Иран может изменить свою ядерную доктрину в случае возникновения экзистенциальной угрозы. Об этом заявил в интервью Al Mayadeen советник верховного лидера Исламской Республики Камаль Харрази.

"Мы обладаем техническими возможностями для производства ядерного оружия, и фетва лидера революции – это единственное, что нас останавливает", – сказал Харрази.

Ранее армия Израиля нанесла серию авиаударов по Ирану, ответив на массированный обстрел в начале октября. Уточнялось, что удары наносились по военным целям, не затрагивая ядерные и нефтяные объекты.

В Иране позднее заявили об "ограниченном ущербе" военным объектам в Тегеране, Хузестане и Иламе.

СМИ считают, что иранский ответ на израильский удар может быть дан до президентских выборов в США.