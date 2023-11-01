ЦАХАЛ ударила по Ливану в ответ на попытку пуска ракет

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Армия обороны Израиля осуществила удар по Ливану в ответ на попытку пуска противотанковых ракет в направлении израильской территории. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад террористическая ячейка в Ливане попыталась запустить противотанковые ракеты в направлении района Мейс-эль-Джебель в Израиле. Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической ячейке", – говорится в сообщении.

В израильской армии добавили, что авиация страны атаковала по военным объектам и пусковому пункту противотанковых ракет движения "Хезболлах".

Днем ранее ЦАХАЛ сообщала о нанесении новых ударов по инфраструктуре ливанской шиитской организации. Отмечалось, что израильские военные действовали в ответ на обстрелы со стороны границы Ливана.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 796 человек. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.