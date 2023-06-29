Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 35% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Метеобюро столицы.

"По предварительным расчетам, за неполные сутки в Москве выпало 28 миллиметров осадков – 22 миллиметров ночью и 6 миллиметров днем. Это 36% месячной нормы июня", – отметил представитель Метеобюро.

По словам представителя, данные получены с базовой столичной метеостанции на ВДНХ 29 июня в 18:00. Месячной нормой осадков июня в Москве является 77 миллиметров.

Утром 29 июня в столичном Метеобюро рассказали, что за прошедшую ночь в Москве выпало около трети месячной нормы осадков – порядка 30%.

Немногим позже в столичном комплексе городского хозяйства отметили, что больше всего осадков зафиксировали в ЦАО (28 миллиметров), ВАО (25 миллиметров), САО, СВАО и СЗАО (24 миллиметра).

Там же рассказали, что на улицах города продолжается дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.

Вторая волна сильного ливня с грозой накрыла Москву примерно в 15:00. Небо в центре города затянуло тучами. Горожане могли наблюдать сверкающие молнии и слышать раскаты грома.

На фоне ухудшения погодных условий в Москве комплекс городского хозяйства напомнил горожанам о возможности сообщить о временных скоплениях воды на улицах.

При обнаружении скоплений воды около жилого дома граждане могут обратиться в управу района и префектуру округа. Заявки будут принимать операторы Единого диспетчерского центра по телефону +7 (495) 539-53-53 и на портале "Наш город".

Сообщить о скоплениях воды на дорогах и в дворовых проездах можно в ГУП "Мосводосток" по телефону +7 (495) 657-87-03, в подземных переходах – по телефону +7 (495) 632-58-46.

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