Дожди вновь накроют Москву во второй половине дня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сильные дожди в Москве продолжатся после 14:00 четверга, 29 июня, следует из сообщения в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По данным синоптиков, за эту ночь в некоторых районах выпала почти треть месячной нормы осадков. Больше всего их зафиксировали в ЦАО (28 миллиметров), ВАО (25 миллиметров), САО, СВАО и СЗАО (24 миллиметра). Вода самотеком уходила в ливневую сеть. Значительных скоплений воды специалистами не выявлено.

"На улицах города продолжается дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", – поделились в комплексе.

Сообщить о скоплениях воды можно по номеру телефона 8 (495) 539-53-53.

В столичном Метеобюро проинформировали, что за прошедшую ночь в Москве выпало порядка 30% от месячной нормы осадков. По данным главной метеостанции на ВДНХ, их прирост составил 22 миллиметра. При этом норма июня в столице фиксируется в 77 миллиметров.

В российском Гидрометцентре предупредили, что в городе ожидается облачная погода с дождями, местами сильными, в некоторых районах возможны гроза и град. Днем столбики термометров покажут от 18 до 20 градусов.

Синоптики обещают сильные дожди в Москве