Массовых отключений электроэнергии из-за непогоды в Московской области не зафиксировано

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Московской области отсутствуют массовые отключения электроэнергии на фоне непогоды, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Подмосковья.

"В Московской области отсутствуют массовые отключения электроэнергии на фоне неблагоприятных погодных условий. В отдельных населенных пунктах Раменского, Одинцовского и Рузского городских округов, а также городского округа Красногорск оперативно устранялись кратковременные технологические нарушения электроснабжения", – отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время многие потребители подключены по нормальной схеме работы сетей. В ближайшее время специалисты ликвидируют последние незначительные участки электросетей без энергии в городском округе Красногорск. Электроснабжение восстановят для 100 жителей округа.

До этого в СМИ сообщали, что некоторые округа Подмосковья отключены от электроэнергии.

Ранее сообщалось, что сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в четверг, 29 июня. Небо в центре города затянуло тучами. Примерно в 15:00 в городе пошел интенсивный дождь. Горожане могли наблюдать сверкающие молнии и слышать раскаты грома.

Синоптики рассказали, что за минувшую ночь в некоторых районах Москвы выпала почти треть месячной нормы осадков.

По словам ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, дожди продлятся до 1 июля включительно, уже после этого в город вернется сухая погода.

Коммунальные службы столицы перевели в режим повышенной готовности