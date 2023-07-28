В Екатеринбурге простились с погибшим на СВО военкором Ростиславом Журавлевым

Фото: телеграм-канал "Памяти Ростислав Журавлёв Нежурка"

В Екатеринбурге простились с российским журналистом РИА Новости Ростиславом Журавлевым, погибшим в зоне специальной военной операции.

На церемонию прощания, которая состоялась в родном городе военкора, пришли родные и друзья Журавлева, представители власти, военнослужащие и журналисты – всего порядка 100 человек.

В Дом офицеров Центрального военного округа в том числе прибыли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Они возложили цветы и произнесли прощальные речи.

В ходе церемонии матери журналиста Людмиле Журавлевой передали орден Мужества, которым Владимир Путин посмертно наградил военкора. Церемонию сопровождала рота почетного караула. После прощания началось траурное шествие. Военкора похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.

Вооруженные силы Украины 22 июля нанесли удар кассетными боеприпасами по группе российских журналистов в Запорожской области. В результате погиб корреспондент Журавлев, еще несколько журналистов пострадали. Среди них – сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков и еще один корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Прощание с Журавлевым должно было пройти в Доме журналистов в Екатеринбурге, однако место изменили из-за большого числа желающих с ним проститься.

Журавлев родился 18 июля в 1989 году в Свердловске (Екатеринбург), окончил Уральский государственный горный университет. Карьеру журналиста начал в 2012 году. В 2022 году он получил специальный приз "За смелость при выполнении журналистского долга" премии "Золотое перо" от Союза журналистов России. У Журавлева остались жена и двое сыновей.

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