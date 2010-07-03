Лекции о профилактике заболеваний пройдут в поликлиниках Москвы в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичных поликлиниках с 23 по 28 сентября пройдут лекции о профилактике глаукомы, здоровому питанию, методах закаливания и диагностике заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичи смогут узнать полезную информацию, поговорить с врачами и освоить практические навыки – например, оказание первой помощи.

В понедельник, 23 сентября, в филиале № 1 детской городской поликлиники № 140 состоится лекция, посвященная вакцинации. Посетителям расскажут, какие могут быть ограничения для прививок у детей разного возраста.

В филиале № 1 клинико-диагностической поликлиники № 121 ожидается лекция о пневмонии. После занятия можно будет задать вопросы специалистам.

24 сентября жителей района Сокол старше 75 лет, которые прикреплены к поликлинике и входят в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, приглашают в филиал № 1 городской поликлиники № 62 на занятие школы пациента "Возраст не помеха".

В этот же день в Южнопортовом филиале городской клинической больницы № 13 можно будет узнать о методах профилактики и лечения глаукомы.

В среду в школе родителей детской городской поликлиники № 129 прочитают лекцию по вопросам сохранения и укрепления здоровья у часто болеющих детей. 26 сентября в филиале № 3 детской городской поликлиники № 130 врачи расскажут о формировании домашней аптечки.

Жителей Савеловского района, прикрепленных к филиалу № 1 городской поликлиники № 6, приглашают на лекцию о здоровом питании как методе профилактики сахарного диабета у пожилых людей.

27 сентября в поселение Рязановское приедет мобильный медкомплекс из больницы "Кузнечики". Посетители смогут обследоваться и получить направление на дальнейшее лечение, а также сделать рентген и посетить стоматолога.

Лекция "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний" состоится в поликлиническом отделении городской клинической больницы имени Демихова.

В субботу в филиале № 3 городской поликлиники № 166 пройдет день открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню сердца. Гости смогут узнать о возможностях диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, их профилактике и существующих факторах риска для людей разного возраста.

Занятие школы профилактики бронхиальной астмы состоится в филиале № 8 консультативно-диагностической поликлиники № 121. Его могут посетить пациенты группы риска по направлению врача.

Более подробная информация – по ссылке.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что павильоны "Здоровая Москва" будут работать до начала октября. По словам мэра, пройти бесплатную диспансеризацию в парках успели не все желающие.

Он напомнил, что медицинское обследование по времени займет не больше часа, а результаты анализов придут на электронную почту. С собой нужно взять паспорт или права.

46 павильонов "Здоровая Москва" должны были прекратить свою работу 15 сентября. Обследование в рамках проекта "Здоровая Москва" в парках и зонах отдыха прошли уже более 300 тысяч москвичей.

Накануне закрылись 13 площадок для занятий программы "Здоровая Москва". Они были открыты в парках "Митино", "Надежда", "Садовники", "Ангарские пруды", "Печатники", а также в Лианозовском и Гончаровском парках, скверах имени Федора Полетаева и "Отрадное", парке Олимпийской деревни.

В сентябре в столице стартовала сезонная вакцинация против гриппа. Сделать прививку можно в любое удобное время и в любом удобном месте. Пункты вакцинации открыты в поликлиниках, метро, МЦК, центрах "Мои документы", павильонах "Здоровая Москва" в парках и на одной железнодорожной станции. За 10 дней кампании прививку сделали более 400 тысяч человек.

В 2019 году впервые применяют принципиально новый препарат, защищающий от четырех вирусов гриппа. Четырехвалентная вакцина эффективнее и безопаснее. Если не удается привиться четырехвалентной вакциной, необходимо использовать трехвалентную.