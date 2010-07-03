Госдума ввела акциз на продукцию IQOS и GLO

Госдума ввела акциз на устройства для нагревания табака. Поправки приняты в окончательном чтении, передает "Интерфакс".
Речь идет прежде всего о системах IQOS (Philip Morris) и GLO (British American Tobacco). Ранее они не облагались акцизом.
Акциз будет взиматься также не только с одноразовых сигарет, но и с многоразовых. Это, например, Joyetech, Eleaf, Wismec.
В текущем году ставка – 48 рублей за штуку. В 2020 году акциз составит 50 рублей за штуку, в 2021 году – 52 , в 2022-м – 54 рубля. Акциз на жидкость для электронных систем в 2020 году достигнет 13 рублей за 1 миллилитр, в 2021 году – 14 рублей, в 2022 году – 15 рублей. В силу закон вступит с 1 января 2020 года.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что электронные сигареты следует приравнять к обычным. По ее словам, табакокурение в стране эффективно идет на убыль. Однако тех, кто курит электронные сигареты, стало больше. Этому, считает министр, нужно противостоять.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.