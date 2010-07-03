Госдума ввела акциз на продукцию IQOS и GLO

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Госдума ввела акциз на устройства для нагревания табака. Поправки приняты в окончательном чтении, передает "Интерфакс".

Речь идет прежде всего о системах IQOS (Philip Morris) и GLO (British American Tobacco). Ранее они не облагались акцизом.

Акциз будет взиматься также не только с одноразовых сигарет, но и с многоразовых. Это, например, Joyetech, Eleaf, Wismec.

В текущем году ставка – 48 рублей за штуку. В 2020 году акциз составит 50 рублей за штуку, в 2021 году – 52 , в 2022-м – 54 рубля. Акциз на жидкость для электронных систем в 2020 году достигнет 13 рублей за 1 миллилитр, в 2021 году – 14 рублей, в 2022 году – 15 рублей. В силу закон вступит с 1 января 2020 года.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что электронные сигареты следует приравнять к обычным. По ее словам, табакокурение в стране эффективно идет на убыль. Однако тех, кто курит электронные сигареты, стало больше. Этому, считает министр, нужно противостоять.