Жидкость для электронных сигарет опасна для сосудов

Ароматизаторы в жидкостях для электронных сигарет вредят клеткам слоя, выстилающего сосуды. Это выяснили исследователи из Стэнфордского университета, сообщает "Мир 24".
Для опытов использовались шесть жидкостей с разным содержанием никотина. Ими воздействовали на искусственно выращенные человеческие клетки эндотелия – слоя, который выстилает внутреннюю поверхность сосудов и полостей сердца.
Оказалось, что жидкости вызывают воспалительные реакции. Самыми опасными стали жидкости с ароматом корицы. Таким образом, увлечение электронными сигаретами может стать причиной дисфункции эндотелия, что влечет за собой болезни сердца.
В мае Мосгордума приняла проект поправок в федеральное законодательство. Средства, имитирующие курение табака, хотят приравнять к табачным изделиям. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала соответствующую инициативу Минздрава России.
В Москве с 24 по 31 мая также проходит акция ко Всемирному дню без табака. 31 мая в 11 центрах госуслуг "Мои документы" с 8:00 до 20:00 можно будет получить бесплатную консультацию по профилактике и лечению табачной зависимости и определить концентрацию оксида углерода при выдохе и количества кислорода в крови. Во флагманском офисе ЦАО с 10:00 до 16:00 для желающих бросить курить психиатр-нарколог и психолог проведут консультации.
Согласно опросу ВЦИОМ, за последние 10 лет курильщиков в России стало на четверть меньше. Если в этом году курящие россияне – 30% населения, то 10 лет назад этот показатель был равен 41%. 20% респондентов уже бросили курить, а 50% – вообще никогда не курили.
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