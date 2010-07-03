Жидкость для электронных сигарет опасна для сосудов

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Ароматизаторы в жидкостях для электронных сигарет вредят клеткам слоя, выстилающего сосуды. Это выяснили исследователи из Стэнфордского университета, сообщает "Мир 24".

Для опытов использовались шесть жидкостей с разным содержанием никотина. Ими воздействовали на искусственно выращенные человеческие клетки эндотелия – слоя, который выстилает внутреннюю поверхность сосудов и полостей сердца.

Оказалось, что жидкости вызывают воспалительные реакции. Самыми опасными стали жидкости с ароматом корицы. Таким образом, увлечение электронными сигаретами может стать причиной дисфункции эндотелия, что влечет за собой болезни сердца.

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