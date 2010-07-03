Юрист рассказала об основаниях для выселения квартиранта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Юрист Екатерина Кузнецова рассказала, что делать арендодателю, если квартиранты нарушают закон или условия договора, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Она напомнила, что в жилом помещении квартиранты могут жить по договору аренды или на основании желания собственника (то есть без арендной платы).
По закону, оснований для выселения жильца немного: использование помещения не по назначению (например, в предпринимательских целях) или систематическое нарушение условий договора (в частности, нарушение сроков арендной платы, повреждение имущества собственника в квартире). Чтобы обезопасить себя от ущерба со стороны съемщиков, нужно грамотно составить договор, пояснила эксперт.
Специалист рекомендует перечислить в документе всех людей, которые могут жить на одной территории с арендатором. Это поможет собственнику избежать ситуации, при которой квартиру сдадут в субаренду без его ведома. Если арендодатель узнает о неизвестных ему лицах, постоянно живущих на сдаваемой им территории, он имеет право расторгнуть договор аренды.
Юрист также советует в договоре или в приложении к нему перечислить находящееся в сдаваемом помещении имущество. Так собственник обеспечит его целостность и сохранность. При обнаружении порчи или уничтожении имущества, арендодатель может потребовать возмещение ущерба, а при отказе квартиранта – расторгнуть договор.
Систематическое нарушение прав и интересов соседей тоже может стать основанием для досрочного расторжения договора аренды. При возникновении неразрешимых споров, которые не удалось разрешить в досудебном порядке, договор могут расторгнуть на основании судебного решения.
Договор расторгается и при обоюдном желании сторон. В таком случае нужно составить соглашение о досрочном прекращении договорных обязательств или о прекращении договорных обязательств в связи с истечением срока действия договора.
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