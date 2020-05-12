Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Получить цифровой пропуск в Москве снова можно по СМС. Об этом говорится в опубликованном на портале мэра и правительства Москвы указе Сергея Собянина.
Для оформления пропуска необходимо отправить СМС на номер 7377. Также разрешение можно оформить на сайте nedoma.mos.ru. Кроме того, действует горячая линия +7 (495) 777-77-77.
Ранее власти столицы сообщали, что подать заявку на получение цифрового пропуска посредством СМС-сообщений станет невозможно с 12 мая, поскольку расценивали этот канал как невостребованный. Отмечалось, что среди тех, кто оформляет цифровые документы, наиболее востребован именно сайт.
С 15 апреля начала действовать система пропусков для поездок по Москве и области. Систему ввели для более полной реализации мер по ограничению передвижения по городу, которые ввел Сергей Собянин.
Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю.
Для поездок в больницы и поликлиники, а также для волонтерской деятельности оформлять пропуск можно каждый день. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен. Также пропуска не нужны детям до 14 лет.
Оформить цифровой пропуск можно вновь тремя способами
С 22 апреля в столице начала действовать автоматическая система проверки пропусков. Общественным транспортом в столице можно пользоваться только при наличии транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты. Номер проездного документа нужно указать при оформлении пропуска.
Ранее Сергей Собянин продлил до 31 мая режим ограничений в столице, связанный с коронавирусом. До этой же даты автоматически продлились рабочие пропуска. При этом с 12 мая также начинают работу промышленные и строительные предприятия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: