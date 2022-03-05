Венедиктов сообщил, что совет директоров "Эха Москвы" расторг с ним контракт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров радиостанции принял решение разорвать с ним контракт.
"Действительно со мной расторгли контракт, это правда. За два года до его истечения со мной согласовали расторжение контракта. Буду заниматься своими историческими проектами, захватывать мир дальше. Как и положено", – приводит слова Венедиктова ТАСС.
По его словам, редакция радиостанции прекратила существование, сотрудникам будут предложены альтернативные варианты трудоустройства.
О том, что совет директоров большинством голосов принял решение о ликвидации радиоканала и сайта, стало известно 3 марта.
Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции "Эхо Москвы" за намеренные публикации ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите ЛНР и ДНР.
Вещание "Эха Москвы" было прекращено. При этом Венедиктов отмечал, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде.
Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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